Беспилотники атаковали базу США в Сирии "Аш-Шаддади"

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Американскую базе в Сирии "Аш-Шаддади" атаковали беспилотники. Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.

Сама база находится на северо-востоке Сирии в провинции Хасаке. По данным телеканала, что удар по ней осуществили "силы сопротивления". Они рассказали сотрудникам СМИ, что намеченные цели были поражены.

До этого телеканал сообщал, что американские военные умерли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии. База расположена на месторождении нефти Конико в провинции Дейр-эз-Зор, она подверглась обстрелу из 15 ракет.

Ранее поступила информация, что армия США ударила по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. В Пентагоне заявляли, что эти группировки ответственны за нанесение ударов по базам США в Сирии и Ираке.