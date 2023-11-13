Пентагон сообщил об ударах по объектам КСИР и проиранских группировок в Сирии

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Войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вооруженные силы США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии", – приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что целями ударов США стали тренировочная база и строения, откуда скрытно действовали антиамериканские силы. Это стало третьим ударом Штатов в ответ на обстрелы американских баз и военнослужащих в Ираке и Сирии.

В ночь на 9 ноября, по данным СМИ, произошли открытые столкновения между силами США и курдскими формированиями Сирийских демократических сил (SDF) с одной стороны и армией Сирии с союзниками – с другой. Сражение развернулось в районе реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, стороны применяли крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

9 ноября на американской военной базе Харир, расположенной на севере Ирака также произошли взрывы. Предварительно, по ней ударили беспилотником. По имеющимся данным, на аэродроме Харир разбился и взорвался беспилотник-бомбардировщик. Также там загорелись резервуары с горючим.