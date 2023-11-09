Столкновения между силами США и сирийской армии начались в Дейр-эз-Зоре – СМИ

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Столкновения между силами США и курдскими формированиями Сирийских демократических сил (SDF) с одной стороны и армией Сирии с союзниками – с другой, начались в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

"Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками с другой", – сообщает источник телеканала.

Уточняется, что стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия. Боестолкновения идут в районе реки Евфрат после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора.

Ответ США последовал после неоднократных нападений на американские военные базы.

Так, ранее военная база США "Харир" на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников.

До этого исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные группировки, обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии.