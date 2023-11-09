В Пентагоне рассказали об ударе по арсеналу проиранских сил на востоке Сирии

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ВВС США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня по указанию президента (США) Джо Байдена вооруженные силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами", – приводит его слова ТАСС.

Остин подчеркнул, что США готовы принимать дальнейшие меры для защиты своих людей и объектов и призывают воздержаться от эскалации. Это стало второй атакой Штатов после серии нападений на их военные базы в регионе.

До этого Остин также сообщал, что американский президент Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

Он уточнил, что удары Вооруженных сил США по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.

Как заявил сам Байден, удары по объектам в Сирии нужны были для защиты граждан США как в самих Штатах, так и за пределами страны.