В Пентагоне растет разочарование из-за роста числа атак на военные базы США – СМИ

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Чиновники в Пентагоне разочарованы действиями президента США Джо Байдена по противодействию атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

Представители военного ведомства разочарованы тем, что принимаемые администрацией США меры не приводят к падению количества атак проиранских группировок на американских военнослужащих, пишет газета. По их мнению, реакция администрации Байдена на атаки выглядит непоследовательной, а ограниченные авиаудары не приводят к должному результату.

"Нет четкого понимания того, что мы пытаемся сдержать. Мы пытаемся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Ну, это явно не работает", – заявил газете представитель Пентагона.

Ранее СМИ сообщали, что американскую базу в Сирии "Аш-Шаддади" атаковали беспилотники, которая расположена на северо-востоке Сирии в провинции Хасаке. По данным телеканала, удар по ней осуществили "силы сопротивления".

До этого также сообщалось, что американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии. База расположена на месторождении нефти Конико в провинции Дейр-эз-Зор, она подверглась обстрелу из 15 ракет.



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