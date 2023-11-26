Связанный с Израилем нефтяной танкер захватили у берегов Йемена – СМИ

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Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у побережья Йемена. Об этом сообщает Associated Press.

"Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами", – уточняется в сообщении.

Танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. По информации агентства, американские силы попросили корабли держаться подальше от данной зоны. По словам неназванного чиновника оборонного ведомства США, судно захватили несколько вооруженных лиц.

Как он отметил, американская армия располагается рядом с танкером и следит за ситуацией.

Ранее сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег. Однако из-за непогоды в море случился еще один инцидент с турецким сухогрузом Kafkametler.

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