Сухогруз разломился на две части у берегов Турции из-за шторма в Черном море

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Сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море, пишет местный телеканал "Sözcü".

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег. Однако из-за непогоды в море случился еще один инцидент с турецким сухогрузом Kafkametler.

При подходе к Эрегли капитан подал сигнал, что судно сносит к волнорезу. Пока с экипажем не удалось установить связь, а проведение поисково-спасательных операций из-за плохих погодных условий не представляется возможным, уточняет телеканал.

На борту корабля, который следовал из российского порта Темрюк в турецкий порт Алиага, находится команда из 12 человек.

Турецкие синоптики ранее объявили в более чем 60 городах республики "оранжевый" код природной опасности. В Стамбуле власти предупредили жителей об ураганном ветре, который может иметь скорость до 30 метров в секунду. Из-за ливней и непогоды в аэропортах страны отменено около 200 авиарейсов.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Новокузнецке из-за ураганного ветра. В городе повреждены высоковольтные линии электропередачи, а в части районов отсутствует отопление, сказал мэр города.

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