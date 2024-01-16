В КСИР заявили, что атаковали объекты в Эрбиле в ответ на недавние теракты в Иране

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаки по административному центру Иракского Курдистана Эрбилю были проведены в ответ на недавние теракты на иранской территории. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

Уточняется, что Иран также взял на себя ответственность за ракетные удары по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

В ночь на 16 января несколько взрывов прогремело в городе Эрбиль, возле консульства США и международного аэропорта. Ответственность за баллистические атаки по иракскому городу взял на себя КСИР, входящий в состав армии Ирана.

Позже стало известно о четырех погибших в результате атак Корпуса стражей исламской революции по Эрбилю. При этом, по данным СМИ, среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.