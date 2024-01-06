В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг – СМИ

Фото: depositphotos/lkpro

Над мечетью Джамкаран в священном для шиитов иранском городе Кум подняли красный флаг. Об этом сообщает издание Fars.

Уточняется, что флаг появился над мечетью после теракта, который произошел в городе Керман. Такой же флаг поднимали в 2020 году после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Взрывы на кладбище в Кермане, где похоронен генерал Касем Сулеймани, случились 3 января во время массовых шествий в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно.

Президент России Владимир Путин осудил терроризм во всех его проявлениях и выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане.

5 января глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил, что благодаря разведке удалось задержать ряд лиц, причастных к терактам. Он подчеркнул, что информация о подозреваемых будет объявлена позднее службами безопасности.

По последним данным, в результате теракта на кладбище погибли 103 человек, 12 из которых – дети младше 15 лет. Ранения получили 284 человека.