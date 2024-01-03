Заказчики и исполнители теракта в Иране будут выявлены и наказаны – Раиси

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Заказчики и исполнители теракта в иранском Кермане, произошедшего 3 января во время траурных шествий в годовщину гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами Ирана и наказаны по заслугам. Об этом заявил президент страны Эбрахим Раиси, передает РИА Новости.

"Несомненно, исполнители и руководители трусливого акта будут силами безопасности и правопорядка выявлены и наказаны за свой гнусный поступок", – заявил Раиси.

Президент Ирана осудил террористическое преступление и выразил сочувствие семьям погибших. Он призвал предпринять необходимые меры для помощи пострадавшим.

Взрыв на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, случился 3 января во время массовых шествий в годовщину гибели военного. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.

Иранские СМИ сообщают, что число пострадавших в теракте на кладбище в Иране увеличилось до 188. Сообщается также, что правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта.

Также иранские СМИ передают, что правительство Ирана объявило 4 января днем траура по всей стране по погибшим. По последним данным, в результате взрывов погибли по меньшей мере 103 человека.

Президент России Владимир Путин осудил терроризм во всех его проявлениях и выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане.