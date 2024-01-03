Число жертв теракта на кладбище, где похоронен Сулеймани, достигло 70 человек

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У кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, взорвались две бомбы. В результате взрывов пострадали как минимум 170 человек, не менее 70 человек погибли. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Сообщается, что у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами. По предварительным данным, бомбы были взорваны с помощью дистанционного устройства.

В результате взрыва как минимум 70 человек были ранены и по меньшей мере 50 человек погибли.

Губернатор иранской провинции Керман назвал взрывы у кладбища, где похоронен Сулеймани, террористическим актом.

Иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе аэропорта Багдада операции. В США их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2029 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.