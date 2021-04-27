В МИД Ирана заявили, что обнародованный разговор Зарифа не предназначался для СМИ

Фото: depositphotos/lkpro
Обнародованный прессой разговор главы МИД Ирана Джавада Зарифа не предназначался для СМИ, а его слова нельзя рассматривать вне контекста, заявили во внешнеполитическом ведомстве исламской республики. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
25 апреля в СМИ был опубликован фрагмент записи разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом, который состоялся в марте 2021 года. В ходе беседы они обсуждали поездку убитого американцами командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, а также отношения с Россией и будущее ядерной сделки.
"МИД не несет ответственность за публикацию этого звукового файла. Это интервью не было разговором со СМИ", – заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
По его словам, нужно рассматривать не выборочные фразы Зарифа, а его речь в целом. Также Хатибзаде уточнил, что беседа была записана только на жесткие диски правительства, поэтому непонятно, кем и с какой целью аудиозапись была передана прессе.
Командующий КСИР Касем Сулеймани был убит в начале 2020 года при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: