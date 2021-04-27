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Политика

09:32

В МИД Ирана заявили, что обнародованный разговор Зарифа не предназначался для СМИ

политика

Фото: depositphotos/lkpro

Обнародованный прессой разговор главы МИД Ирана Джавада Зарифа не предназначался для СМИ, а его слова нельзя рассматривать вне контекста, заявили во внешнеполитическом ведомстве исламской республики. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

25 апреля в СМИ был опубликован фрагмент записи разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом, который состоялся в марте 2021 года. В ходе беседы они обсуждали поездку убитого американцами командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, а также отношения с Россией и будущее ядерной сделки.

"МИД не несет ответственность за публикацию этого звукового файла. Это интервью не было разговором со СМИ", – заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

По его словам, нужно рассматривать не выборочные фразы Зарифа, а его речь в целом. Также Хатибзаде уточнил, что беседа была записана только на жесткие диски правительства, поэтому непонятно, кем и с какой целью аудиозапись была передана прессе.

Командующий КСИР Касем Сулеймани был убит в начале 2020 года при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

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