Глава МИД Ирана обвинил Израиль в диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Фото: Vahid Salemi/AP Photo
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщает РИА Новости.
"Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов", – заявил Зариф.
Накануне на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария. Официальный представитель организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщила, что пострадавших нет. Кроме того, инцидент не привел к загрязнению окружающей среды.
По данным СМИ, авария произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. Инцидент нанес сильный удар по атомным возможностям Ирана. На возобновление работы может потребоваться не менее 10 месяцев.
Позднее вице-президент Ирана и глава организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
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