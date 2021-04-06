США и Иран в Вене заявили о готовности вернуться к ядерной сделке

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США и Иран в Вене заявляют о готовности к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в полном объеме. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, представители Ирана высказываются по отношению к США достаточно критично, однако прямых стычек точно нет.

"Задача определенная – возобновить сделку в полном объеме. И американцы, и иранцы говорят, что они готовы", – заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало официальное заявление по информации о якобы вступивших в силу санкциях Совета безопасности (СБ) ООН по поводу Ирана.