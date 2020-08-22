Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в стремлении снять с себя все международные обязательства. Он затронул тему американской внешней политики в интервью на телеканале "Россия 1".

Лавров подчеркнул, что все действия администрации США подтверждают такую тенденцию. Помимо этого, наглядным примером данного внешнеполитического курса, по словам Лаврова, являются экстерриториальные санкции.

"Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединенные Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет все то, о чем договорились в рамках СВПД, тем не менее, плохо себя ведет (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана", – отметил Лавров.

Руководитель МИД РФ также сообщил, что американцы открыто призывают страны Европы не развивать сотрудничество с Россией. Лавров подчеркнул, что США не стесняются, когда им необходимо продвигать свои экономические интересы.

"Уже давно отброшены дипломатические тонкости, полунамеки, полутона. Вы упомянули госсекретаря США Майкл Помпео, с которым я регулярно общаюсь, последний раз телефонный разговор был 16 августа. Он как раз возвращался из Европы, где среди прочего активно агитировал против того, чтобы европейские страны, включая те страны, которые он посещал, развивали торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией", – рассказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимир Путина шахматистом мирового класса. Наряду с ним он также выделил лидеров КНР, КНДР и Турции как мировых мастеров.