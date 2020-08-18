Дональд Трамп назвал Владимира Путина "шахматистом мирового класса"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент США Дональд Трамп сравнил мировую политику с интеллектуальной игрой, которая посильна только гроссмейстерам, сообщает "Мир 24".

Трамп выразил мнение, что мировыми мастерами являются лидеры РФ, КНР, КНДР и Турции. Джо Байдену, по словам главы Белого дома, с ними не сравниться.

"Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, турецкий (лидер) Эрдоган – все они шахматисты мирового класса. Его (Байдена) лучшие годы не были такими уж замечательными. Они (оппоненты США) только и мечтают о Джо Байдене", – заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Байдена поддерживают те, кто хочет сделать страну слабой и манипулировать ею на мировой арене. Кроме того, у Байдена отсутствует опыт ведения переговоров с лидерами государств.

Ранее Трамп высказался о выбранной Джозефом Байденом кандидатуре на пост вице-президента. Байден объявил имя кандидата на пост вице-президенты США во вторник. Им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

По мнению Трампа, Харрис является не самым лучшим выбором на данную должность. Глава Белого дома отметил, что Харрис часто говорит неправду. Кроме того, по мнению американского лидера, она является сторонником повышения налогов, социальной медицины, сокращения армии и отмены ключевой технологии при добыче сланцевой нефти.

Американский профессор истории Аллан Лихтман ранее предсказал президентство Джозефа Байдена. Эксперт заявил, что использует при составлении прогноза собственную систему "13 ключей к Белому дому".