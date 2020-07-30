США хотят укрепить сотрудничество с Британией в борьбе с "враждебными" странами

09:31
Фото: Москва 24
США планируют выделить до 250 тысяч долларов на организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с Великобританией в борьбе с "враждебными государствами", сообщает RT. В документе указывается, что в число таких государств входят Россия и Китай.
Программа предполагает организацию трех поездок в Штаты британских "заинтересованных лиц", которые изучают особенности американской политики "противодействия растущему влиянию враждебно настроенных государственных субъектов в США и во всем мире". Под заинтересованными лицами понимаются работники государственной службы Великобритании и представители аналитических центров.
Целью программы также является расширение влияния США путем продвижения "общих ценностей и интересов", поддержка долгосрочных экономических отношений Лондона и Вашингтона, а также противодействие "враждебному влиянию" России и Китая.
За реализацию инициативы, которая должна завершиться к концу 2021 года, будет отвечать посольство США в Лондоне.
Ранее американские сенаторы попросили администрацию лидера США Дональда Трампа проанализировать возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие президентские выборы.
Штаты также обвиняли во вмешательстве в выборы президента Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.
The New York Times сообщала, что сотрудники разведслужб США предупредили о подобных планах РФ в 2020 году. Трамп опроверг эти слухи. По словам американского президента, появившиеся в СМИ известия – очередная кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: