США хотят укрепить сотрудничество с Британией в борьбе с "враждебными" странами

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США планируют выделить до 250 тысяч долларов на организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с Великобританией в борьбе с "враждебными государствами", сообщает RT. В документе указывается, что в число таких государств входят Россия и Китай.

Программа предполагает организацию трех поездок в Штаты британских "заинтересованных лиц", которые изучают особенности американской политики "противодействия растущему влиянию враждебно настроенных государственных субъектов в США и во всем мире". Под заинтересованными лицами понимаются работники государственной службы Великобритании и представители аналитических центров.

Целью программы также является расширение влияния США путем продвижения "общих ценностей и интересов", поддержка долгосрочных экономических отношений Лондона и Вашингтона, а также противодействие "враждебному влиянию" России и Китая.

За реализацию инициативы, которая должна завершиться к концу 2021 года, будет отвечать посольство США в Лондоне.

Ранее американские сенаторы попросили администрацию лидера США Дональда Трампа проанализировать возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие президентские выборы.

Штаты также обвиняли во вмешательстве в выборы президента Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

The New York Times сообщала, что сотрудники разведслужб США предупредили о подобных планах РФ в 2020 году. Трамп опроверг эти слухи. По словам американского президента, появившиеся в СМИ известия – очередная кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе.