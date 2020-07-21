РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран – Кремль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Россия не терпит, когда другие страны пытаются влиять на ее дела. Песков отреагировал на доклад о якобы вмешательстве России в британскую политику.

"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира – ни США, ни Великобритании, ни других стран", – прокомментировал Песков. Кроме того, представитель российского главы государства добавил, что в АП следят за тем, что происходит в РФ.

"И в настоящее время для нас главным являются приоритетные области развития нашей страны до 2030 года", – обращает внимание Песков.

Ранее Песков заявил, что у России и США нет повода для "медового месяца". "Очень близкими они не были никогда, нет повода для медового месяца и сейчас. Чтобы был медовый месяц, сначала надо пожениться, а жениться никто не собирается", – высказался он.