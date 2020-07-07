В Кремле прокомментировали введение Британией санкций по "делу Магнитского"

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Россия ответит на введение санкций Великобританией по "делу Магнитского", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что меры будут введены в том объеме, насколько это соответствует интересам России. Песков выразил сожаление в связи с недружественными шагами, которые предприняла Великобритания в адрес РФ.

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", – отметил Песков.

Ранее МИД Великобритании обнародовал список персональных санкций. В него вошли 25 россиян, среди которых – глава СК Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД Алексей Аничин, судья Светлана Ухналева и судья Алексей Криворучко. Помимо россиян, в перечне оказались 22 гражданина Саудовской Аравии и две спецслужбы КНДР.