ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека

Фото: ТАСС/Фонд "Hermitage Capital"

ЕСПЧ признал задержание и заключение под стражу Сергея Магнитского соответствующими требованиям Конвенции по правам человека, передает РИА Новости со ссылкой на Минюст.

Таким образом, жалоба родственников Магнитского на "произвольный" характер его лишения свободы была отклонена. При этом им присудили моральную компенсацию в размере 34 тысяч евро – судьи пришли к выводу, что условия содержания аудитора фонда Hermitage Capital под стражей подпали под статью о запрете пыток.

В Минюсте добавили, что судебное постановление не требует пересмотра решения российских властей по соответствующему делу.

Сергей Магнитский был арестован в 2008 году. Юрист умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда. Следствие рассматривает версию, что Магнитского отравили химическими веществами.

В 2012 году США приняли закон Магнитского. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России. В последний раз список попавших под ограничительные меры пополнился в мае 2019 года.