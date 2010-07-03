Суд подтвердил штраф россиянину, наказанному за оскорбление государства

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Новгородский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву. Он стал первым гражданином РФ, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Картыжев разместил в Сети в открытом доступе две записи. В записях содержалась информация в неприличной форме, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность. 22 апреля суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Картыжев заявлял, что будет обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ.

"Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Картыжева Юрия Дмитриевича о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Картыжева Ю.Д. – без удовлетворения", – сообщает сайт Новгородского областного суда.

Суд в Вологодской области 7 июня начнет аналогичные слушания в отношении местного жителя Юрия Шадрина, который на странице "ВКонтакте" разместил информацию, "выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.