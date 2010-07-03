США внесли пятерых россиян в список санкций по закону Магнитского

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США внесли в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых россиян, передает РИА Новости со ссылкой на американское министерство финансов.

В нем оказались бывший командир батальона Руслан Геремеев, Елена Трикуля, Сергей Коссиев, Геннадий Карлов и Абузайд Висмурадов – командующий "Терека".

Сергей Магнитский – российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году его арестовали. Юрист умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда. Следствие рассматривает версию, что Магнитского отравили химическими веществами.

Закон Магнитского приняли в США в 2012 году. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.