Генпрокуратура заявила, что Магнитского могли отравить химическим веществом

Фото: ТАСС/Фонд "Hermitage Capital"

Следствие рассматривает версию, что юрист Сергей Магнитский был отравлен химическими веществами. Об этом сообщил на брифинге в Генпрокуратуре представитель надзорного ведомства Михаил Александров, передает ТАСС.

"Были получены данные, говорящие о том, что смерти Магнитского и других партнеров Браудера явились насильственными. Рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединение алюминия, которые спровоцировали развитие у них острой печеночной недостаточности. Таким образом, была инсценирована картина их естественной смерти", – сказал он.

Сергей Магнитский – российский аудитор, который работал в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе "Матросская тишина". Это произошло за 7 дней до истечения срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда.

Закон Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Его принятие инициировал финансист Уильям Браудер. Закон вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.

Также представитель Генпрокуратуры, государственный советник юстиции III класса Николай Атмоньев заявил, что Уильяма Браудера объявят в международный розыск, а его имущество арестуют для дальнейшей конфискации. В отношении Браудера возбуждено новое уголовное дело о создании преступного сообщества.

В марте 2013 года его заочно арестовали за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера реализовал схему уклонения от уплаты налогов.

В июне 2018 года Браудер сообщил, что в рамках "списка Магнитского" планирует вернуться к работе по расширению антироссийских санкций. Недружественные акты в отношении россиян, которые ввели некоторые страны, не останутся без ответа, заявляли в МИД РФ.