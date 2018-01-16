В Чечне отреагировали на включение Кадырова в "список Магнитского" Литвы‍

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Пустышкой назвал решение Вильнюса о включении Рамзана Кадырова в список россиян, которым запрещен въезд в Литву, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. По его словам, Литва никогда не интересовала Кадырова, сообщает РИА Новости.
В ноябре 2017 года парламент Литвы принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запретил въезд в республику иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу в январе 2018 года. В понедельник департамент миграции Литвы опубликовал список из 49 россиян, среди которых оказалась фамилия Кадырова.
"Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства", – заявил Каримов. По его словам, Литва сделала этот жест в сторону США.
"Акт Магнитского" приняли в США в декабре 2012. Документ накладывает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".
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