Кадыров завел аккаунт в Telegram

Фото: ТАСС/Зубайр Байраков

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал аккаунт в Telegram, в котором ему может написать любой желающий, сообщает "Газета.ру".

"Мне неоднократно пересылали сообщения и я сам некоторые читал у вас о том, что в Телеграме есть один недостаток – невозможность обратной связи. Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать", – написал в мессенджере Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что написать ему лично можно и в чеченской соцсети Mylistory.

Несколько дней назад была закрыта официальная страница Кадырова в Instagram. Блокировка последовала сразу после санкций Минфина США в отношении главы Чечни.

Сам Кадыров назвал произошедшее "демаршем Instagram".