Кадыров прокомментировал блокировку его страницы в Instagram

Фото: ТАСС/Зубайр Байраков

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение своей официальной страницы в социальной сети Instagram. По его мнению, блокировка последовала сразу после санкций Минфина США.

"Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США", – написал он на своей англоязычной странице, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минфин США внес Рамзана Кадырова и еще четверых россиян в "список Магнитского" из-за нарушений прав человека.

Известие об этом уже прокомментировали в Совете Федерации.

Сам Кадыров отметил, что США следует поискать нарушителей прав человека в Белом доме и Пентагоне, напомнив о войне во Вьетнаме, и операциях Штатов в Афганистане, Ираке и Ливии.