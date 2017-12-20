В СФ удивлены распространением "списка Магнитского" на Кадырова

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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал дополнение к "списку Магнитского", в который теперь попал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Не знаю, как там мог оказаться глава Чечни Рамзан Кадыров. Он менее, чем кто-либо мог быть связан с "делом Магнитского", – цитирует Климова РИА Новости.

По словам сенатора, принцип формирования санкционных перечней не ясен, да и сам акт написан достаточно коряво. По мнению Климова, история строится на вымышленных фактах, начиная с того, что Сергей Магнитский никогда не был юристом, как его сейчас преподносят. Сенатор напомнил, что Магнитский был бухгалтером.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров и еще четверо российских граждан внесены Минфином США в "список Магнитского", устанавливающий санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Первый перечень составили в декабре 2012 года.

В 2017 году акт получил статус глобального закона и распространился ко всем странам, граждане которых нарушают права человека, по мнению властей Штатов.