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В мире

20 декабря, 22:03

Кадыров прокомментировал сообщение о попадании в "список Магнитского"

политика за рубежом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал новость о включении его в "список Магнитского". Ранее соответствующее дополнение в санкционный перечень внес Минфин США.

"Итак, мне запретили въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", – написал Кадыров в своем Instagram.

Он также отметил, что к нему в гости приезжают известные во всем мире американцы, некоторые из которых хотят поселиться в республике.

Кадыров добавил, что США следует поискать нарушителей прав человека в Белом доме и Пентагоне, напомнив о войне во Вьетнаме, и операциях Штатов в Афганистане, Ираке и Ливии.

Ранее сообщалось, что Минфин США внес Рамзана Кадырова и еще четверых россиян в "список Магнитского" из-за нарушений прав человека.

Известие об этом уже прокомментировали в Совете Федерации. Отмечается, что глава Чечни не имел никакого отношения к делу Магнитского, а принцип, по которому дополняется перечень знаменитого акта, остается загадкой.

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