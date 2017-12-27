Facebook объяснил блокировку Кадырова

Фото: ТАСС/ Михаил Метцель
Компания Facebook назвала причины блокировки аккаунта главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В компании пояснили, что это связано с внесением чеченского лидера в санкционный список США.
"Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США", – приводит РИА Новости официальный комментарий Facebook. "В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица",– добавили в компании.
Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в субботу, 23 декабря. При попытке зайти на профиль политика появляется сообщение о том, что он недоступен. Как заявил сам Кадыров, причиной блокировки стали санкции Минфина США.
Ранее стало известно, что по решению Минфина США Рамзан Кадыров и еще четверо россиян были внесены в "список Магнитского".
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