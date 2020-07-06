Британия введет персональные санкции против граждан России

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Великобритания введет персональные санкции против граждан России за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского".

Как сообщил газете Financial Times глава МИД Великобритании Доминик Рааб, им запретят въезжать в страну и заморозят счета в британских банках.

Отмечается, что в списке будут значиться имена "исполнителей пыток, убийц и насильников", их объявят 6 июля, передает сайт "Аргументы и факты".

В список войдут причастные, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году. Санкции вступят в силу немедленно.

В перечне будут значиться также имена подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Позднее список могут пополнить люди, подозреваемые в коррупции и притеснении журналистов, а также оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

Рааб признал, что "обеспокоен" тем, как санкции скажутся на отношениях между странами. Однако он добавил, что это необходимо с моральной точки зрения.

Ранее на рассмотрение конгресса США внесли резолюцию с осуждением "нарушения прав человека в России" в рамках "акта Магнитского".

Документ призывает РФ "освободить политических заключенных" и требует введения санкций в отношении российских официальных лиц.

Юрист Сергей Магнитский был арестован в 2008 году. Он умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда. Следствие рассматривает версию, что Магнитского отравили химическими веществами.

В 2012 году США приняли "закон Магнитского". Он вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за "нарушение прав человека в России". В последний раз список попавших под ограничительные меры пополнился в мае 2019 года.