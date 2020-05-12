Конгресс США обсудит резолюцию по "нарушению прав человека в России"

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На рассмотрение конгресса США внесли резолюцию с осуждением "нарушения прав человека в России", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Документ разработали глава комитета – демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгел и член комитета, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

Резолюция призывает РФ "немедленно освободить политических заключенных" и требует от Дональда Трампа введения в рамках "акта Магнитского" санкций в отношении российских официальных лиц.

В документе содержатся обвинения в адрес российского правительства в "преследовании" журналистов и оппозиции, а также сторонников религиозных свобод.

Ранее журналистам американской газеты New York Times вручили Пулитцеровскую премию в категории "Международная журналистика" за серию статей о противоправных действиях российских властей.

В российском посольстве в США заявляли, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность за присуждение награды изданиям за антироссийские статьи.