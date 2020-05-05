Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

09:18
Фото: AP/Ivan Sekretarev
В российском посольстве в США заявили, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.
"Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся "творчество" очевидно требует периодических престижных наград. Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью", – говорится в сообщении посольства.
В ведомстве подчеркнули, что рассматривают данную серию публикаций о РФ как "прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".
На сайте Пулитцеровской премии, в номинации "Международная журналистика" представлены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях, которые приписаны российским властям.
При этом не уточняется, какие именно статьи оказались достойны награды.
В феврале текущего года президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против России. Согласно документу, "действия и политика правительства РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".
Указ 13660 издал президент США Барак Обама 6 марта 2014 года до референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия компенсировала все убытки от санкций.
"Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же", – подчеркнул российский лидер.
Он заметил, что это немалые потери, но введение ограничений против РФ заставило страну "включить мозги". Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены, добавил Путин.
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