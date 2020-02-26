Трамп на год продлил санкции против России

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Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на уведомление, направленное главой государства в конгресс.

В документе отмечается, что "действия и политика правительства РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".

"Я (Дональд Трамп – прим.ред.) определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на – прим.ред.) Украине, – говорится в уведомлении.

Указ 13660 был издан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года до референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Руководство России неоднократно обращало внимание, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что не существует условий, при которых Крым вернулся бы в состав Украины.