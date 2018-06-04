Путин ответил на вопрос о возвращении Крыма Украине‍

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Условий, при которых Крым вернулся бы в состав Украины, нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF.
"Нет таких условий", – подчеркнул он.
Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором большинство местных жителей проголосовали за воссоединения с Москвой. Путин ранее отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Он исключил возможность возврата полуострова в состав Украины. "Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", – сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Путин".
По мнению президента, социально-экономическое развитие региона будет набирать темпы после решения некоторых инфраструктурных вопросов.
5 июня глава государства посетит с рабочим визитом Вену. В рамках поездки запланированы переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Последний отметил, что у его страны есть прочный фундамент для диалога с Россией.
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