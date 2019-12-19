ЕС продлил экономические санкции против России

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Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода – до 31 июля 2020 года, сообщает RT. Ограничения согласовали послы 28 стран.
Решение о продлении приняли в связи с тем, что Минские соглашения не выполнены полностью, говорится в документе.
Накануне комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга РФ.
Документ предполагает ввести санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые якобы имеют отношение к задержанию украинских моряков. Также документ обязывает президента США "публично призвать правительство РФ вернуть Крым под контроль правительства Украины".
Также он предполагает введение санкций против лиц, инвестирующих в российские проекты, связанные с добычей сжиженного природного газа за пределами РФ. Речь идет об однократных вложениях в размере одного миллиона долларов либо на пять миллионов долларов и более за период в 12 месяцев.
Документ предусматривает ужесточение антироссийских санкций, введение ограничений против российской судостроительной отрасли, а также против энергетических проектов, в том числе с участием госучреждений, банков, киберсектора и финансового сектора.
Часть рестрикций связана с вмешательством в демократические процессы или выборы за рубежом. Ограничения в отношении российского госдолга коснутся только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния и другими финансовыми институтами от лица РФ.
Предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.
Также документ вводит жесткие правила по выходу США из НАТО и упрощает процедуру передачи вооружений странам – членам альянса. Администрацию президента могут обязать предоставлять доклады по экономической, военной и политической деятельности России.
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