Комитет сената США одобрил крупный пакет санкций против РФ

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Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга РФ, сообщает ТАСС.

Инициативу под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" представил еще в феврале председатель юридического комитета сената Линдси Грэм. С тех пор документ остался в неизменном виде.

В частности, там содержался призыв "немедленно освободить украинских моряков", задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и позже освобожденных по договоренности с Украиной.

Документ предполагает ввести санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые якобы имеют отношение к задержанию украинских моряков. Также документ обязывает президента США "публично призвать правительство РФ вернуть Крым под контроль правительства Украины".

Также он предполагает введение санкций против лиц, инвестирующих в российские проекты, связанные с добычей сжиженного природного газа за пределами РФ. Речь идет об однократных вложениях в размере одного миллиона долларов либо на пять миллионов долларов и более за период в 12 месяцев.

Документ предусматривает ужесточение антироссийских санкций, введение ограничений против российской судостроительной отрасли, а также против энергетических проектов, в том числе с участием госучреждений, банков, киберсектора и финансового сектора.

Часть рестрикций связана с вмешательством в демократические процессы или выборы за рубежом. Ограничения в отношении российского госдолга коснутся только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния и другими финансовыми институтами от лица РФ.

Предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Также документ вводит жесткие правила по выходу США из НАТО и упрощает процедуру передачи вооружений странам – членам альянса. Администрацию президента могут обязать предоставлять доклады по экономической, военной и политической деятельности России.

Санкции могут затронуть "политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности". Предлагается введение рестрикций в отношении тех государств, которые заключают с РФ крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Ранее сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. В частности, он обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".