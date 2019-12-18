Меркель выступила против антироссийских санкций США

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции США против "Северного потока – 2" могут негативно отразиться на переговорах по газу между РФ и Украиной. Свою позицию она озвучила выступая в бундестаге, передает РИА Новости.

Меркель призналась, что ей очень важно, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019.

"Эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что у нас такая позиция по "Северному потоку – 2", – подчеркнула она.

Ранее немецкая газета Bild рассказала о санкциях США против "Северного потока – 2". Согласно данным издания, в отношении европейских компаний планируют ввести санкции "окольными путями".

После этого в сенате Соединенных Штатов был одобрен оборонный бюджет на 2020 год. Он подразумевает, в частности, и санкции в отношении газопровода.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительство следит за планами США насчет потенциальных санкций против трубопровода "Северного потока – 2".

Он также раскритиковал Украину из-за поддержки позиции США по "Северному потоку – 2". Представитель экономического ведомства Германии подчеркнул, что страна, которая получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, ставит под вопрос эту помощь.

Политик также выразил мнение, что Германия может повысить пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), если США введет санкции против "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.