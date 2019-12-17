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Политика

17 декабря, 22:54

Сенат одобрил военный бюджет США

политика

Фото: Alex Edelman/Zuma/ТАСС

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. В частности, он обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", сообщает ТАСС.

Размер военного бюджета составляет 738 миллиардов долларов. Это на 3,1% больше, чем годом ранее. Он согласован республиканцами и демократами.

На базовые нужды Пентагона выделят 635 миллиардов долларов, еще 71,5 пойдет на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах.

31,5 миллиарда направят на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Также продлен эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещено признавать Крым российским.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, выделят 300 миллионов долларов.

Ранее участники саммита НАТО назвали "агрессивные действия России" и международный терроризм основными угрозами безопасности стран – членов альянса.

В число второстепенных угроз включили международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения.

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