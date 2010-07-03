Трампа оставили без телефона на время поездки в Афганистан

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Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан, где по случаю Дня благодарения встретился с американскими военнослужащими, сообщает РИА Новости.

Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства конфисковали у всех, кто летел президентским бортом. При этот было сделано так, чтобы твиты с учетной записи Трампа в Twitter могли отправлять его сотрудники.

При этом перед отправкой Трампа в Афганистан его втайне вывезли из Флориды в Вашингтон. Для маскировки самолет Трампа остался во Флориде, а президента посадили на военно-транспортный самолет.

Группе журналистов, сопровождавшей президента США, не говорили, куда он направляется, вплоть до посадки в Афганистане после 13-часового перелета. Самолет взлетал и приземлялся с задернутыми шторами и выключенным светом в салоне.

Ранее сообщалось, что судебный комитет палаты представителей CША обсудит конституционные основания для импичмента Дональду Трампу 4 декабря. Начало – в 10:00 (18:00 по московскому времени)