Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

29 ноября, 22:32

Трампа оставили без телефона на время поездки в Афганистан

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Alex Brandon/ТАСС

Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан, где по случаю Дня благодарения встретился с американскими военнослужащими, сообщает РИА Новости.

Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства конфисковали у всех, кто летел президентским бортом. При этот было сделано так, чтобы твиты с учетной записи Трампа в Twitter могли отправлять его сотрудники.

При этом перед отправкой Трампа в Афганистан его втайне вывезли из Флориды в Вашингтон. Для маскировки самолет Трампа остался во Флориде, а президента посадили на военно-транспортный самолет.

Группе журналистов, сопровождавшей президента США, не говорили, куда он направляется, вплоть до посадки в Афганистане после 13-часового перелета. Самолет взлетал и приземлялся с задернутыми шторами и выключенным светом в салоне.

Ранее сообщалось, что судебный комитет палаты представителей CША обсудит конституционные основания для импичмента Дональду Трампу 4 декабря. Начало – в 10:00 (18:00 по московскому времени)

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика