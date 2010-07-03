Основания для импичмента Трампу судебный комитет палаты представителей обсудит 4 декабря

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Судебный комитет палаты представителей CША обсудит конституционные основания для импичмента Дональду Трампу 4 декабря. Начало – в 10:00 (18:00 по московскому времени), сообщает РИА Новости.

Предполагается, что к этому моменту судебный комитет получит доклад с рекомендациями по импичменту из комитета по разведке, который провел ряд закрытых и открытых слушаний по этому вопросу.

Поводом для процесса импичмента против Трампа, инициированного Демократической партией, стало подозрение, что президент США задержал военную помощь Украине, требуя в обмен расследования против собственного политического противника Джо Байдена.

Контролируемая демократами палата представителей может вынести импичмент Трампу, однако в сенате республиканское большинство это решение не поддержит.