Более половины американцев поддержали импичмент Трампа

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Больше половины опрошенных американцев поддержали идею начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Опрос показал, что с инициативой демократов согласны 55% респондентов. Еще 24% уверены, что оснований для запуска процедуры уже достаточно.

Против импичмента выступили около трети опрошенных. Они посчитали, что действующий глава государства должен исполнять свои обязанности до истечения срока полномочий. При этом рейтинг одобрения работы Трампа оказался неизменным, он составляет 43%.

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, несмотря на принятие резолюции о начале публичного этапа импичмента Дональда Трампа, шансы демократов на успех в этом процессе очень малы. По его мнению, перспектив у импичмента почти нет, поскольку в конгрессе США нет единства мнений по этому вопросу.

