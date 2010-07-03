Трамп назвал линчеванием начатый демократами процесс импичмента

17:07
Фото: depositphotos/actionsports
Американский президент Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который начали в отношении него члены Демократической партии. Лидер заявил, что однажды республиканцы сделают то же самое, если у власти окажутся демократы.
"И когда-нибудь, если президентом станет демократ и республиканцы получат большинство в палате представителей, даже с очень маленьким перевесом, они смогут устроить президенту импичмент без должной процедуры, объективности и законных прав на это. Все республиканцы должны запомнить то, свидетелями чего они здесь являются – линчевание. Но мы победим!" – написал Трамп в Twitter .
Ранее Демократическая партия инициировала импичмент Трампу, обвинив его в давлении на украинские власти в ходе расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена (одного из главных противников Трампа на выборах) и его семьи.
В СМИ появилась расшифровка беседы Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, из которой следует, что американский лидер на самом деле просил своего коллегу изучить дело Байдена. При этом сам Трамп утверждает, что он не нарушал закон и только исполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Расследование дела Байдена продолжается, сейчас ведутся опросы свидетелей по "украинскому делу". Показания в конгрессе США уже дали экс-советник президента по России и Украине Фиона Хилл, экс-посол США на Украине Мари Йованович, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.
Дело об импичменте Трампу перейдет в сенат, если большинство в палате представителей выступит за отстранение президента. После рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов.
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