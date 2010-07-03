Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.

"Если военные действия будут необходимы, президент готов их предпринять", – сказал он телеканалу CNBC.

При этом дипломат добавил, что Вашингтон предпочитает "мир войне", передает сайт "Комсомольской правды".

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией.

Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии, а Трамп подписал указ о санкциях против Анкары.