Курды забросали американских военных помидорами и камнями

Фото: телеграм-канал Д///ИХАД

Жители сирийского города Камышлы забросали колонну американских военных камнями и помидорами. Так местные жители отреагировали на решение Дональда Трампа о выводе войск США с севера Сирии, сообщает портал News.ru.

Соответствующий приказ американский лидер отдал 7 октября, перед началом военной операции Турции под названием "Источник мира", которая направлена против Рабочей партии Курдистана. Военные США покинули базы близ Манбиджа и направились в сторону границы с Ираком.

В среду, 16 октября, американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии. Два самолета F-15 нанесли удар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить "пригодность объекта для военного использования".

Ранее президент США заявил, что курды "не являются ангелами". По мнению Трампа, курдское ополчение в Сирии обладает хорошим оборонным потенциалом, поэтому вполне способно постоять за себя и без помощи Вашингтона.

