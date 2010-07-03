Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

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Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Он рассказал, что 16 октября два самолета F-15 нанесли удар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить "пригодность объекта для военного использования".

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска взяли под контроль Манбидж – крупный город в провинции Алеппо на севере Сирии. До недавнего времени его контролировали курды, а патрулировали американские войска.

Однако 15 октября военные США покинули базы близ Манбиджа и направились в сторону границы с Ираком. Минобороны России опубликовало карту, на которой указана актуальная расстановка сил на севере Сирии.

9 октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. В ответ автономная администрация курдов и Дамаск договорились разместить сирийские войска на всей границе с Турцией, чтобы совместными усилиями противостоять Анкаре.

Прежде сирийских курдов поддерживал Вашингтон, но после начала операции "Источник мира" американцы объявили об отводе войск. Глава Пентагона Марк Эспер пояснил, что в Сирии войска США оказались зажатыми между турецкой армией и войсками САР. Штаты не собираются вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов, подчеркнул Эспер.

