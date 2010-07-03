Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию

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Правительство Канады приостановило поставки вооружений в Турцию, реализующую военную операцию "Источник мира". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на канадский МИД.

Как уточняется, ввиду последних событий власти Канады решили приостановить поставки военного оборудования, согласно списку, предоставленному министерством. Первой поставки приостановила Германия, следом Франция и далее ряд других европейских стран.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией. Программа направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Турция нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии, а президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Анкары.

