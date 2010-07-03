Эрдоган заявил о согласовании с Россией турецкой операции в Сирии

13:31
Фото: ТАСС/AP Photo/Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Россия не против распространения операции "Источник мира" на сирийский город Кобани. Однако турецкие войска не собираются занимать Манбидж.
"Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем", – цитирует его РИА Новости.
Турецкий лидер добавил, что страна ведет переговоры с РФ на военном, дипломатическом уровне. В то же время, по его словам, Манбидж не очищен от курдских формирований вопреки обещаниям США,
"Но Турция туда не войдет, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель – обеспечить их безопасность", – заключил Эрдоган.
Он раскритиковал партнеров Турции по НАТО. По мнению Эрдогана, они должны помогать Анкаре бороться против терроризма, но не занимают активную позицию по этому вопросу.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Анкара постоянно контактируют по сирийской проблематике на разных уровнях. Лидеры государств и министры иностранных дел обсуждали эту тему по телефону, есть и каналы между военными, объяснил он.
9 октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
Турция нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
Правительственные войска Сирии прошли курдские блокпосты на севере страны без сопротивления и планируют противостоять Турции. Автономная администрация на северо-востоке Сирии достигла договоренности с Дамаском для защиты границ страны.
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