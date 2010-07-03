Сирийские курды пригрозили США сделкой с Россией

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Фото: Zuma/TASS
Командующий формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) Мазлум Абди пригрозил США, что обратится за помощью к официальному Дамаску и Москве, если Вашингтон не остановит операцию Турции.
В распоряжении телеканала CNN оказалось содержание переговоров генерала с заместителем специального представителя США в международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещена в России) Уильямом Робаком, передает News.ru.
"Вы продали нас. Это аморально", – сказал Абди. При этом он настаивал на помощи США в прекращении операции. В противном случае военачальник обещал заключить сделку с правительством Сирии и Россией.
По его словам, это позволит военным самолетам РФ установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить авиаудары. "Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ", – сказал он.
Министр обороны США Марк Эспер ранее заявил, что США не отказываются от своих курдских союзников, но дал понять, что Вашингтон не будет вмешиваться в борьбу. При этом американские военные покинули свои позиции.
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9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск также не признает автономную администрацию.
Курды – этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии.
Их численность колеблется от 20 до 40 миллионов человек во всем мире. При этом этнический Курдистан не имеет своего государства, за создание которого ведется борьба.
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