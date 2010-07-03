Американские военные попали под турецкий обстрел в Сирии

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Военные США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани. Как говорится в заявлении Пентагона, никто не пострадал.

Там уточнили, что обстрел произошел за пределами зоны безопасности в районе, где присутствуют силы США, о чем знали турецкие военные, передает RT.

По данным Минобороны Турции, по пограничным постам турецкой армии был открыт минометный обстрел с холмов, расположенных в километре от наблюдательного пункта США.

Там заявили, что в рамках самообороны были обстреляны позиции "террористов", а до начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии.

Официальный Дамаск также не признает автономную администрацию. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции в регионе.

Президент Дональд Трамп перед операцией отвел американских военных на севере Сирии на новые позиции часть, за что подвергся критике конгресса США.

Курды – этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии.

Их численность колеблется от 20 до 40 миллионов человек во всем мире. При этом этнический Курдистан не имеет своего государства, за создание которого ведется борьба.