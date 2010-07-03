Путин призвал Эрдогана оценить последствия операции в Сирии

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Фото: ТАСС/AP Photo/Maya Alleruzzo
Владимир Путин в телефонной беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его тщательно взвесить ситуацию, чтобы военная операция Анкары в Сирии не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Как отметили в пресс-службе, собеседники отметили "важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета".
В ходе беседы Путин и Эрдоган обменялись мнениями по сирийской проблематике с учетом договоренностей, достигнутых на сентябрьской встрече лидеров государств-гарантов Астанинского процесса в Анкаре. "Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", – сказано в сообщении Кремля.
9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название "Источник мира" и стартовала с ударов турецких ВВС. По словам президента Турции, операция направлена против террористических организаций "Рабочая партия Курдистана", "Силы народной самообороны" и запрещенной в России группировки "Исламское государство". Анкара намерена "устранить террористический коридор на южной границе", подчеркнул турецкий лидер.
Ранее стало известно, что турецкие военные стали пересекать границу на северо-востоке САР, чтобы заставить поддерживаемых США курдских бойцов отойти.
В конце сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем призвал вывести все иностранные войска с территории республики. В противном случае страна оставляет за собой право на контрмеры, заявил сирийский министр на Генассамблее ООН.
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